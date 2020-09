Baciarsi fa dimagrire? Se è alla francese si bruciano più calorie

Salute e benessere

Baciarsi fa dimagrire veramente? Ecco cosa rivelano alcuni esperti che sostengono come il bacio possa aiutare a perdere peso e a bruciare calorie. Secondo alcuni esperti la durata e l’intensità giocherebbero un ruolo importante nel rendere il bacio “alla francese” un possibile rimedio naturale per perdere peso. Circa un minuto sarebbe sufficiente per bruciare fino a 6 calorie, mentre un’ora permetterebbe di “consumare” un numero di calorie (360) equivalente a circa un piatto di pasta. Baciarsi da effetti benefici alla slaute e favorisce un dimagrimento in quanto provoca un’accelerazione del ritmo cardiaco dovuto all’eccitazione, con il risultato di stimolare il metabolismo e una più rapida diffusione del sangue nel corpo.Ciò si traduce nella maggiore tendenza a dimagrire, frutto anche di una più efficiente circolazione del sangue e un migliore drenaggio dei liquidi in eccesso da parte dell’organismo. Baciarsi rappresenterebbe secondo i medici anche un valido allenamento aerobico, con un bacio alla francese che risulterebbe paragonabile a una breve nuotata (circa 10 minuti). Non si esauriscono con il dimagrire i benefici associati a questo insolito rimedio naturale. Basti pensare che durante il bacio attiva 29 muscoli facciali, aiutando la pelle del viso a mantenere la sua tonicità. Baciarsi inoltre è un ottimo rimedio contro il mal di testa e lo stress. E’ un ottimo rimedio naturale per dimagrire e secondo uno studio condotto dal prof. Giuseppe Genovesi, docente di Endocrinologia presso l’Università La Sapienza di Roma,è anche un rimedio contro ansia e stress. Si rivela inoltre efficace anche per contrastare il mal di testa. Il bacio alla francese aiuta anche a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue e a ridurre il rischio carie. Lo scambio di saliva che avviene durante l’atto di baciarsi è inoltre un rimedio naturale efficace per stimolare le difese immunitarie, come sottolineato dai ricercatori della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research.Baciarsi non è soltanto un gesto piacevole e romantico, ma fa anche tanto bene alla salute. Alcuni studi sostengono, infatti, che lo scambio di saliva rappresenti un ottimo modo per respingere i virus. Una ricerca pubblicata sulla rivista Medical Hypotheses ha evidenziato, in particolare, che le donne sviluppano l’immunità nei confronti del citomegalovirus baciando partner infetti. Ma non solo. Il bacio ha anche effetti benefici su psiche e umore messi alla prova da un eccesso di stress. Secondo Sharon Stills, fisica naturopata e autrice del saggio R.E.D. Alert – Get Real and Heal, baciarsi abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress che, se troppo elevato, può avere ripercussioni negative sul sistema immunitario, su quello endocrino e sulla salute mentale, incidendo in particolar modo sulla sfera dell’ippocampo.E c’è anche di più. Perché baciarsi non farà sicuramente perdere le stesse calorie di una corsa (11,2 calorie al minuto circa), ma ha il potere di raddoppiare il tasso metabolico. Bryant Stamford, docente e direttore dell’Health Promotion Center dell’Università di Louisville, ha rilevato infatti che durante un bacio molto appassionato si bruciano due-tre calorie al minuto, il doppio rispetto allo standard metabolico. Last but not least, il bacio rende anche le donne più belle: ogni volta che baciamo mettiamo in moto una trentina di muscoli di viso e collo, che dopo avranno un aspetto più tonico e disteso. Anche la bocca risulterà più turgida e carnosa, grazie all’effetto degli ormoni prodotti.