L'arte protagonista nel centro storico di Ragusa: 41 artisti

Cultura

Ragusa - Una nuova esposizione artistica al Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa, dal titolo “V MOSTRA DEL V ANNO” presentata da Amedeo Fusco. Saranno esposte opere di fotografia, pittura, scultura e pirografia di 41 artisti provenienti da tutto il mondo che, ognuno con la propria tecnica e il proprio linguaggio, hanno rappresentato il proprio sentire con libertà e senza un tema collettivo, e sono: Isabella Maria B, Reyna Zapata, Beatrice Nicosia, Luisa Barrano, Carmelo Carrubba, Silvana Licitra, Janelucy Avola, Salvatore Denaro, Emanuele Bellio, Giuseppe La Rosa, Milena Scudera, Andrea Nanì, Agostino Viviani Margarita Valldeperas, Angelo Mangione, Gianfranco Brusegan, Roberto Trucco, Angelo Criscione, Rodrigo Pérez, Paola Ummarino, Annalisa Cavallo, Lee Peralta, Sergio Cimbali, Lucio Morando, Donata Scucces, Miciè, Manuela Distefano, Nadia Bartolino, Fabrizio Viola, Sofia Chiara Burragato, Tiziana Moretto, Salvo Guastella, Rita Albergamo, Ileana Picariello, Turi Alescio, Arturo Barbante, Fabio Luzzi, Sebastiano Montalto, Silvano Ruffini, Sal Jacono, Pino Larosa. Iniziative come queste, servono per tenere viva l'attenzione sulla vita sociale e culturale del centro storico di Ragusa.La città ha bisogno di altre realtà aggregative e di un sostegno, vero e concreto, per quelle attività che ancora resistono come baluardi difronte ad un meccanismo oramai irrefrenabile di annullamento della speranza di rinascita del cuore della città; lode quindi a tutte quelle persone che ancora lottano, resistono e sperano in un ritorno di interesse per quello che, una volta, era il vero punto d'incontro del capoluogo. La mostra, che si inaugura sabato 19 Settembre alle ore 19 nel Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa in Via M. Leggio 174, resterà aperta fino al 30 Settembre e sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12,30 e il pomeriggio su appuntamento, domenica chiuso. Ingresso Libero.A breve partiranno i corsi di: acrilico, acquerello e quello di fotografia.