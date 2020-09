Sicilia Cabaret, casting per nuovi talenti con messaggio WhatsApp: ecco il numero

Sicilia

A.A.A. Cercasi nuovi talenti comici per Sicilia Cabaret. La trasmissione condotta da Matranga e Minafò, in onda su Antenna Sicilia, record di ascolti a ogni nuova stagione, è pronta a ripartire e sta cercando nuovi comici da inserire all’interno del programma. Quest’anno partecipare alla prima fase dei casting è semplicissimo: basta inviare un video o un link di un’esibizione con un messaggio Whatsapp al numero 3207448479, inserendo il proprio nome, cognome e città di provenienza. I migliori verranno selezionati e invitati alla seconda fase della selezione. Da diversi anni Sicilia Cabaret è sinonimo di comicità siciliana.La trasmissione ideata da Matranga e Minafò è stata il trampolino di lancio per comici come I Quattro Gusti, I Respinti e tanti altri. Quest’anno è uscito anche il primo film ideato da Matranga e Minafò e con un cast di attori provenienti da Sicilia Cabaret e Made in Sud, dal titolo Un pugno di amici, che è possibile vedere su Amazon Prime Video.