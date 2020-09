Salute e benessere

La gomma da masticare aiuta veramente a dimagrire? La gomma da masticare aiuta veramente a dimagrire?

La gomma da masticare o chewing gum da sempre è stata oggetto di controversie, in molti sia uno strumento efficace per dimagrire mentre altri suggeriscono di non abusarne. Questo articolo esamina la scienza dietro queste affermazioni per determinare se la gomma da masticare può davvero aiutare a modellare il tuo viso o perdere peso indesiderato. Sebbene non tutti gli studi siano d'accordo, alcune ricerche suggeriscono che le gomme da masticare possono offrire i seguenti benefici per la perdita di peso. La gomma da masticare può aiutarti a sentire meno fame e a provare meno voglie? L'azione della masticazione può ridurre la fame, farti sentire più pieno e aiutarti a provare meno voglie , in particolare per gli snack. In uno studio recente, la gomma da masticare ha ridotto la fame e le voglie dopo un digiuno di 10 ore con la stessa efficacia con cui si beve una bevanda ricca di calorie. In un altro studio, a una percentuale di partecipanti è stato chiesto di masticare gomme senza zucchero per 30 minuti dopo un pasto. I masticatori di gomma hanno riferito di sentirsi più sazi rispetto ai masticatori di gomma già 5 minuti dopo aver iniziato a masticare. Inoltre, una recente revisione di 15 studi, 5 dei quali hanno esaminato specificamente la masticazione di gomme da masticare, suggerisce che il processo di masticazione può stimolare il rilascio di specifici ormoni intestinali, riducendo a sua volta la fame e l'assunzione di cibo.Detto questo, non tutti gli studi hanno osservato risultati simili. Pertanto, il chewing gum potrebbe non essere un modo efficace per ridurre la fame o l'assunzione di cibo per tutti. Inoltre, la ricerca suggerisce che le gomme da masticare possono ridurre il tuo desiderio di mangiare frutta, forse riducendo la qualità generale della tua dieta. Alcune persone sostengono che masticare una chewing gum tra un pasta e l’altro aiuta a mangiare meno durante il giorno. In uno studio, i partecipanti che hanno masticato la gomma tra la colazione e il pranzo non solo si sono sentiti meno affamati tra i pasti, ma hanno anche mangiato circa 68 calorie in meno a pranzo rispetto a quelli che non hanno masticato la gomma. Per riferimento, questo è approssimativamente equivalente a 2 cucchiaini da tè (10 grammi) di burro di arachidi o un piccolo pezzo di frutta.Allo stesso modo, altri studi suggeriscono che la gomma da masticare dopo un pasto può aiutarti a mangiare fino a una porzione più piccola del 10% di uno spuntino 3 ore più tardi rispetto a se non avessi masticato nessuna gomma. Sebbene questi risultati appaiano promettenti, tieni presente che le riduzioni dell'apporto calorico rimangono piccole. Inoltre, al momento non è chiaro se comportino una significativa perdita di peso a lungo termine. Inoltre, non tutti gli studi hanno trovato risultati simili. In effetti, alcuni riferiscono che la masticazione delle gomme ha poca influenza sul cibo o sull'assunzione di calorie. Pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche prima di poter trarre conclusioni forti.Masticare la chewing gum può aiutare a bruciare più calorie? Alcuni piccoli studi suggeriscono che l'azione delle gomme da masticare può aiutare a bruciare qualche calorie in più. In un piccolo studio, i partecipanti che hanno masticato la gomma prima e dopo la colazione hanno bruciato circa il 3-5% di calorie in più nelle 3 ore successive al pasto, rispetto a coloro che non hanno masticato la gomma. In un altro studio, la gomma da masticare dopo un pasto ha aumentato la termogenesi indotta dalla dieta (DIT), che è il numero di calorie bruciate attraverso la digestione. Tuttavia, il numero di calorie extra bruciate è rimasto molto basso e semplicemente mangiare lo stesso pasto più lentamente è stato ancora più efficace nell'aumentare la DIT rispetto alle gomme da masticare. La ricerca suggerisce inoltre che la gomma da masticare mentre si cammina può aiutare la perdita di peso. Si ritiene che ciò avvenga aumentando la frequenza cardiaca e la velocità di camminata, con possibile conseguente aumento delle calorie e della combustione dei grassi.Tuttavia, con 0,4-6 calorie in più bruciate per 15 minuti di cammino, i benefici rimangono minimi. Pertanto, è improbabile che questo produca risultati significativi di perdita di peso senza essere associato ad altri cambiamenti nella dieta e nello stile di vita. Inoltre, alcune persone affermano che le gomme da masticare possono aiutare a modellare il viso tonificando i muscoli. Tuttavia, nessuna ricerca supporta questa affermazione. Ma quale gomma da masticare bisogna scegliere? Le gomme da masticare sono disponibili in diverse varietà, comprese le gomme contenenti zucchero e nicotina, senza zucchero e contenenti caffeina. Si ritiene comunemente che alcune varietà ti aiutino a perdere più peso rispetto ad altre, anche se spesso mancano ricerche per confrontare i loro effetti.Gomma senza zucchero: lo zucchero è considerato inutile quando si cerca di perdere peso o prevenire l'aumento di peso. Questo è il motivo per cui la gomma senza zucchero è generalmente considerata superiore alla gomma contenente zucchero. Detto questo, la gomma normale contiene solo 2 calorie in più per pezzo da 2 grammi rispetto alla gomma senza zucchero. È improbabile che una differenza così piccola ti aiuti a perdere più peso. Vale anche la pena tenere presente che la gomma senza zucchero spesso contiene dolcificanti artificiali, come l'aspartame o il sucralosio, che sono collegati a cattiva salute intestinale, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e obesità. Possono anche contenere alcoli zuccherini come il sorbitolo, che è noto per causare crampi, gas, gonfiore e diarrea, soprattutto se consumati in quantità superiori a 5-20 grammi al giorno. Ciò equivale in genere a 4-16 pezzi di gomma al giorno, a seconda della marca di gomma senza zucchero.