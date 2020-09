Attualità

Bambino positivo al Covid 19 a Modica: chiusa ludoteca Bambino positivo al Covid 19 a Modica: chiusa ludoteca

Modica - Un bambino di 3 anni di Modica è risultato positivo al Covid 19. Il bambino con sintomi tipici del virus è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo al cronavirus. In via precauzionale nell’ambito dei controlli di rito da parte dell’Asp di Ragusa, è stata chiusa una ludoteca che il bambino aveva frequentato nei giorni scorsi. Sono in isolamento i soggetti venuti a contatto con il bambino, i cui genitori sono però entrambi risultati negativi al tampone. (Foto Web)