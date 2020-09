Politica

Modica, sindaco e Amministrazione sempre pronti al confronto con l'opposizione

Modica - Mercoledì mattina, su proposta dei Consiglieri Carpentieri e Medica ai Presidenti della 1^ e della 4^ Commissione, si è svolta una seduta congiunta con all’ O.D.G. “Emergenza Covid – 19 riapertura delle scuole”. Oltre ai Presidenti, Caruso e Civello, hanno partecipato alla seduta i Consiglieri Carpentieri e Medica per l’opposizione, ed i Consiglieri Floridia, Giannone, Ingarao, Ruffino e Scapellato per la maggioranza. Presente inoltre il Sindaco Abbate il quale ha illustrato in modo chiaro e dettagliato tutto quello che è stato fatto in merito all’apertura delle scuole, agli incontri con i dirigenti scolastici, alla refezione, ai trasporti, alla consegna di mascherine e disinfettanti.Numerosi gli interventi e le domande dei Consiglieri a cui il Sindaco ha risposto in modo chiaro ed esaustivo. Esperienza sicuramente positiva che potrà essere ripetuta in futuro qualora ci fossero delle proposte da valutare insieme per la crescita della nostra Comunità. Opposizione e Maggioranza hanno dato prova di buona collaborazione ed esempio di politica costruttiva.