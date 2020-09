Attualità

17 settembre, coronavirus Ragusa: 2 nuovi positivi e 6 ricoverati

Ragusa – Due nuovi positivi oggi, 17 settembre, in provincia di Ragusa e 6 ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Tra i positivi c’è anche un anziano di Vittoria che attende di essere ricoverato in Rianimazione ma non si sa in quale considerato che quella Covid dell’ospedale ragusano è stata chiusa nei giorni scorsi. Le due persone che erano ricoverate in Rianimazione a Ragusa, subito dopo la chiusura del reparto, sono state trasferite all’ospedale San Marco di Catania, una è ancora ricoverata lì mentre l’altra è deceduta. In questi giorni dopo la chiusura della Rianimazione dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa sono stati registrati diversi interventi, sia da parte dei sindaci di vari Comuni che di esponenti politici, e tutti a chiedere una soluzione immediata per la riapertura della Rianimazione.La preoccupazione è legata ad un aumento di casi da coronavirus in provincia di Ragusa a seguito della riapertura delle scuole.