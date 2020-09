Politica

Elezioni a Vittoria, Gurrieri presenta la sua squadra

Vittoria – Il 19 settembre alle 10.30 presso la sede del M5S di Vittoria, in via Rattazzi 71, il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle e della Coalizione Civica, Piero Gurrieri, presenterà in conferenza stampa i primi due assessori che lo affiancheranno nel rilancio della città e farà il punto sui prossimi appuntamenti.