Bonus pc o tablet e internet da 500 euro a 2 mila euro: Isee e Infratel per domanda

Roma – Il bonus computer o tablet e internet da 500 euro per le famiglie e fino a 2 mila euro per le imprese si potrà richiedere da fine settembre tramite la piattaforma Infratel. Lo ha confermato il Ministero dello Sviluppo Economico con una nota diffusa lo scorso 2 settembre. Su questo incentivo il Mise ha comunicato diverse novità: da chi gestirà le richieste (Infratel), fino all'importo più alto disponibile. Se infatti il bonus prevede fino a 500 euro per le famiglie che acquisteranno prodotti tecnologici, le imprese potranno arrivare fino a 2.000 euro di agevolazioni. Ecco tutti i dettagli: la somma del bonus pc e tablet viene calcolata sulla base del reddito ISEE in due modalità: sotto ai 20.000 euro di ISEE, ci sono a disposizione 500 euro per l'acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo, tablet o pc fornito dallo stesso operatore; fino a 50.000 euro di ISEE, ci sono a disposizione 200 euro per l'acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo.Ora vediamo quali sono i requisiti per il bonus pc da 2 mila euro per le imprese. I parametri nel caso delle imprese sono diversi da quelle dei nuclei familiari e l'incentivo può arrivare a 2.000 euro. Per le imprese si va infatti da 500 a 2.000 euro per l'acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo o 1 Gigabit al secondo, in base alla copertura disponibile nella relativa sede, dimensione dell'azienda, numero di dipendenti e altri fattori. Ma chi gestirà l’incentivo? A gestire il bonus sarà Infratel, società del gruppo Invitalia che partecipa al piano banda ultra larga per la diffusione della fibra ottica nel Paese. "La scelta di attribuire un valore del voucher più elevato per le imprese, rispetto a quello delle famiglie", ha chiarito Infratel, "deriva dalla circostanza che le offerte ai clienti business, attualmente presenti sul mercato, hanno mediamente costi più elevati, a fronte di una maggiore banda minima garantita a tali clienti". Come richiedere il bonus pc o tablet e internet?L'utente non può direttamente ottenere il bonus pc e tablet, ma dovrà farne richiesta al suo operatore. Sarà l'operatore stesso, quindi, che si occuperà di tutte le pratiche Infratel ha fatto sapere che tutte le informazioni relative all'attuazione della misura, in particolare l'elenco degli operatori accreditati e le offerte a cui i beneficiari possono aderire, saranno pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it all'esito della pubblicazione del decreto del ministero dello Sviluppo Economico relativo alla misura. Quando richiedere il bonus - Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito alle tempistiche, ma il Mise ha indicato fine settembre.