Ritratto delle famiglie durante emergenza Covid 19 a Modica

Modica - Venerdì 18 Settembre alle ore 19 il Chiostro di Palazzo San Domenico ospiterà la presentazione del libro “La quinta rivoluzione. Ritratto delle famiglie durante l'emergenza Covid-19” di Giuseppe Raffa. L'evento è organizzato dal Rotary Club di Modica. L’autore, pedagogista dell’Asp 7 di Ragusa, impegnato nello studio di fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo, analizza nel suo nuovo libro il cambiamento delle dinamiche familiari al tempo del lockdown. Introdurranno la serata il presidente del Rotary Club di Modica Salvatore Bonincontro Puglisi, il sindaco Ignazio Abbate e l'assessore alla Cultura Maria Monisteri. Dialogheranno con l'autore lo storico Uccio Barone e i dirigenti scolastici Sergio Carrubba e Concetta Spadaro.Il libro, edito dalla casa editrice Baglieri di Vittoria, si basa su una ricerca condotta, nei mesi del lockdown, su un campione di 5000 genitori siciliani con figli adolescenti e preadolescenti. L'autore sostiene che le regole del lockdown imposte per contenere la diffusione del Covid-19 abbiano ricompattato molte famiglie, facendo riscoprire loro un nuovo modo di stare insieme. Da un lato, i genitori si sono riappropriati del ruolo di primi agenti educativi. Dall'altro, i figli si sono aperti di più al dialogo. Ne è nata quella che l'autore chiama enfaticamente la “quinta rivoluzione”, ovvero la (ri)scoperta di un diverso modello educativo.Resta da capire se questo mutamento sarà duraturo e proseguirà nel tempo, oppure se tutto tornerà come prima o peggio di prima. Gli spettatori sono invitati a mantenere la distanza interpersonale di sicurezza e a rispettare le misure anti-Covid, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.