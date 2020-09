Museo del Costume al Castello di Donnafugata: un mese per inaugurazione

Cultura

Ragusa - Procedono il lavori a Donnafugata di allestimento museologico e rifinitura del Museo del Costume (Mudeco), che sarà inaugurato il 15 ottobre. Al Castello di Donnafugata si stanno completando gli ultimi interventi in vista della ormai prossima apertura del Museo del Costume. Per questo motivo è stata affidata alla ditta OMET di Tumino F. & C. la fornitura e posa in opera di colonnine, teche e leggii da destinare alla struttura museale.Con determinazione del Settore – Gestione del Territorio – Infrastrutture dell’8 settembre scorso, è stato infatti approvato il preventivo presentato dalla predetta ditta dell’importo di € 14.786,91 IVA inclusa.