Attualità

Modica, modulo obbligatorio per salire su scuolabus: Scarica Pdf Modica, modulo obbligatorio per salire su scuolabus: Scarica Pdf

Modica - Il 24 settembre riapriranno le scuole di competenza comunale e con esse ricomincerà puntuale il servizio di trasporto scolastico. Quest’anno, vista e considerata la particolare situazione sanitaria, sarà obbligatorio compilare un modulo che dovrà essere consegnato il primo giorno di utilizzo del servizio direttamente all’autista dello scuolabus e sarà valevole per tutta la durata dell’anno scolastico. In mancanza di questo modulo il bambino non potrà usufruire del trasporto. Il documento può essere scaricato dalla home page del sito istituzionale del Comune di Modica.“Il presente avviso – commenta il Sindaco – riguarda circa 1000 famiglie modicane. Raccomando di non sottovalutarlo o trascurarlo perché si rischia il caos il primo giorno di scuola in quanto gli autisti hanno il divieto tassativo di far salire bambini in mancanza del modulo. Quindi invito tutti a scaricarlo e compilarlo”. SCARICA IL MODULO IN BASSO