Modica: Comune capofila per progetto associazione Pensionati Polizia Locale

Modica sempre più Comune capofila nel progetto di regionalizzazione della APPL, l’Associazione Pensionati Polizia Locale. Da tre anni l’organismo continua a professionalizzarsi e ad allargare il numero di volontari. Proprio in questi giorni si è concluso presso il salone dell’Oratorio San Domenico Savio, il nuovo corso di formazione sulla sicurezza e l'ambiente, col patrocinio dell'Amministrazione Comunale e della polizia locale. “L'idea originaria – spiega Piero Rosa, referente regionale dell’Associazione - nasce grazie all’intuizione del Comandante Rosario Cannizzaro, dopo un incontro col presidente Pippo Piccione, che è stata subito recepita dal sindaco, Ignazio Abbate, e dall’assessore Pietro Lorefice. Sui riflessi dell’esperienza prima di Modica e poi di Vittoria, oggi contiamo sezioni dell’APPL in tutte le province siciliane e nelle città metropolitane (Palermo Messina e Catania)".L’Associazione opera in volontariato collaborando con la polizia locale nei pressi degli istituti scolastici o in occasione di varie manifestazioni. Il corso appena concluso e che ha visto la partecipazione di numerosi nuovi iscritti, è stato incentrato su Codice della Strada, mansioni dei volontari osservatori della sicurezza, randagismo, ambiente, comportamento e segnali manuali, safety, primo soccorso ed uso defibrillatore. Si sono alternati vari relatori: il comandante Rosario Cannizzaro, gli ispettori Orazio Cappello e Ignazio Bonomo, Piero Rosa, Giuseppe Casa, il presidente Giuseppe Piccione, Paolo Cicirello, e la dottoressa Lucia Ingarao per l’Asp Ragusa.