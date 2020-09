Attualità

Giornata Nazionale Sla: il Comune di Ragusa si colora di verde Giornata Nazionale Sla: il Comune di Ragusa si colora di verde

Ragusa - Nella notte tra il 19 e 20 settembre prossimo il prospetto del Comune di Ragusa sarà illuminato di verde. A disporlo è stato il sindaco Peppe Cassì che ha accolto l’istanza della sezione AISLA, Area Sicilia Orientale che ha chiesto ai comuni, in occasione della XII Giornata Nazionale sulla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) che si celebra il 20 settembre prossimo, di illuminare le proprie sedi di verde, colore che richiama il simbolo dell’Associazione.La Giornata Nazionale sulla SLA che gode dell’alto patrocinio del Presidente della Repubblica e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, mira sia sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia rara che ancora oggi non ha una cura specifica per debellarla, sia per far conoscere le diverse iniziative portate avanti dall’Associazione.