Coronavirus in Sicilia, 77 positivi in 24 ore: 4 a Ragusa

Attualità

Ragusa – 4 nuovi positivi in provincia di Ragusa. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino del Ministero della salute di ieri, 15 settembre, che registra 77 nuovi casi in 24 ore in tutta la Sicilia. Ma va detto che rispetto ai giorni precedenti è quasi raddoppiato il numero dei tamponi processati: sono 4.327 contro i 2.158 di ieri i tamponi processati nelle ultime 24 ore a fronte dei 2.726 del giorno precedente. I nuovi 77 casi diagnosticati in Sicilia portano il totale degli attuali positivi nell'Isola a 1.919 (ieri erano 1.842 ), di cui 1.761 in isolamento domiciliare, 141 ricoverati in ospedale con sintomi (+5 rispetto a ieri) e 17 gravi ricoverati in Terapia intensiva (1 in più di ieri).I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono invece 5.383, le guarigioni sono 3.172, mentre i decessi restano fermi a 292. La Regione siciliana ha comunicato al ministero della Salute che dei 77 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa. Mentre per quanto riguarda la distribuzione geografica dei casi, continua a preoccupare i focolai di Palermo dove ci sono stati 37 nuovi contagi, 20 sono stati a Catania, 8 ad Agrigento, 4 a Trapani, 4 a Ragusa, 2 a Messina, 2 a Enna, zero casi a Caltanissetta e Siracusa.