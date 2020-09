Sicilia

Incidente mortale tra due mezzi pesanti: un morto Incidente mortale tra due mezzi pesanti: un morto

Paternò - La strada statale 284 “Occidentale Etnea” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 43,000, nel comune di Paternò, all’interno della città metropolitana di Catania, a causa di un incidente mortale. Lo scontro è avvenuto tra due mezzi pesanti, causando la morte di uno dei conducenti, un ragazzo di 35 anni di Adrano, alla guida di un Turbo Daily. Ferito l'altro conducente, un 44enne di Valverde, che era alla guida di un Tir. L’incidente si è verificato fra contrada Scalilli e Paternò alle 7:45 del mattino. Dopo l'incidente, considerate le gravi ferite di uno dei due conducenti, è intervenuto l'elisoccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare.Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine è sul posto per la gestione della viabilità e consentire la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.