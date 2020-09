Dimagrire velocemente 5 kg in una settimana: cosa fare e cosa mangiare

Salute e benessere

Dimagrire velocemente è il sogno di moltissime donne soprattutto quando si comincia una dieta. Per falro e per dimagrire velocemente di 5 kg bisogna però seguire una dieta e dei consigli utili per velocizzare la perdita di peso senza danneggiare la salute. L'ideale è seguire un programma con alcuni consigli da seguire per almeno sette giorni in modo da bruciare i grassi in eccesso senza però mettere a repentaglio la salute. Basterà essere costanti e fare qualche piccola rinuncia ma senza fare troppi sacrifici. Il primo grande passo da compiere è quello di cambiare un po’ la nostra routine quotidiana, ricordandoci che qualche sacrificio è necessario per riuscire a raggiungere l’obiettivo.È vero, forse è il passo più difficile da fare ma se vuoi riuscire a perdere 5 kg in una settimana devi cambiare la tua dieta, seguendone una a basso contenuto di carboidrati per pochi giorni. Ma cosa bisogna fare per dimagrire velocemente 5 kg in una settimana? Prima di vedere un esempio di menù completo vediamo cosa fare. Ecco una serie di suggerimenti che vi aiuteranno a perdere peso in una settimana, vi basterà seguire con costanza ogni giorno per ottenere i risultati sperati: dimagrire in fretta 5 kg in una settimana. Vi sentirete man mano più leggere e vi verrà la voglia di continuare: una dieta sana ed equilibrata, b Bere tanta acqua, bere tanta acqua e muoversi di più. Poi bisogna seguire una dieta ipocalorica dove bisogna fare attenzione alle calorie assunte, abolire i dolci, ridurre quindi i carboidrati e bilanciarli con grassi e proteine.Ma cosa si mangia nella dieta per dimagrire velocemente 5 kg in una settimana? Ecco un esempio di menù che può essere seguito solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista. La giornata inizia con una tazza di tè verde, per risvegliare il metabolismo, uno yogurt magro e un frutto di stagione. A pranzo puntate sul pesce (orata, spigola, salmone alla piastra) o sulla carne bianca (petto di pollo alla griglia o tacchino con insalata) accompagnati da un contorno di verdure. A cena optate per un minestrone di verdure o legumi (fagioli, ceci e lenticchie) con una fetta di pane integrale. Fra un pasto e l'altro eliminate la fame e drenare i liquidi con le tisane che aiutano a sgonfiare la pancia e ad eliminare la cellulite.Puntate anche su frutta secca e frullati, per fare il pieno di vitamine e sali minerali, ma anche di fibre, utili per riattivare il funzionamento dell’intestino. Ora vediamo un menù dettagliato con le porzioni dei vari alimenti. Colazione: caffè o tè senza aggiunta di zucchero con 2 fette biscottate e della marmellata e un frutto. Oppure caffè o tè senza zucchero con uno yogurt magro e 40 g di cereali integrali. Spuntino mattina: un frutto o un vasetto di yogurt, oppure una manciata di frutta secca. Pranzo: 60 g di pasta o riso integrale condita con verdure fresche e un'insalata, oppure una zuppa di legumi con cereali integrali e verdure grigliate. Spuntino pomeriggio: frutta o uno yogurt magro, oppure una manciata di mandorle. Cena: petto di pollo ai ferri o pesce al vapore. In alternativa un uovo sodo o dei formaggi magri con 200 g di verdure fresche e una fetta di pane integrale.