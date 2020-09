Come rimettersi in forma a settembre dopo le vacanze estive

Salute e benessere

Modica - Finite le vacanze estive, con l’inizio di settembre e con l’autunno alle porte, la maggior parte delle persone pensa a rimettersi in forma iscrivendosi in palestra mettendo cosi in pratica quelli che sono i classici buoni propositi. Una delle maggiori perplessità che potrebbe affliggere chi decide di iniziare ad allenarsi in palestra riguarda sicuramente la sicurezza. A rassicurare i frequentatori e i possibili frequentatori di palestre c’è un recentissimo studio svolto in Inghilterra da UKActive e pubblicata sulla rivista Health Club Management. La ricerca ha coinvolto 1.300 palestre in Gran Bretagna e circa 8 milioni di accesi complessivi.I risultati sono molto incoraggianti, dato che solo 17 persone sono state contagiate, un numero pari solo allo 0,02% del totale. Dalla ricerca risulta quindi un rischio praticamente nulla di contagio in palestra, questo anche grazie ai protocolli di sicurezza che tutte le palestre sono tenute a rispettare. Quindi andare in palestra è sicuro? Assolutamenti sì, nella misura in cui ciascuno rispetta le norme di base necessarie al contenimento del contagio che ogni palestra ha approntato.