Ragusa, corso di formazione per Ispettore volontario ambientale: date

Ragusa - Il Comando della Polizia Municipale rende noto che sono state definite le date di inizio del Corso di Formazione di Ispettore volontario Ambientale. Si precisa che il calendario delle lezioni che si terranno presso il Centro direzionale comunale della Zona artigianale, è stato approntato in ottemperanza alle disposizioni previste in materia di Covid, suddividendo tutti i partecipanti in due gruppi. Le lezioni del primo gruppo, riservato agli iscritti il cui cognome va dalla lettera A alla lettera L, inizieranno il 28 settembre, alle ore 15, mentre per il secondo gruppo, dalla Lettera M alla lettera Z, le lezioni prenderanno invece il via il 29 settembre, sempre alle ore 15.Sei gli incontri programmati alla fine dei quali i partecipanti saranno chiamati a sostenere un esame finale. Relatori saranno gli ufficiali del Corpo di P.M. Rosalba Lucenti, Tina Amarù e Massimo Bertone. Previsto anche un intervento introduttivo dell’assessore alla Polizia Municipale Ciccio Barone.