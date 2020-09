Compostiere domestiche a Scicli, come averle: scarica il modulo

Economia

Scicli - Chi ha una utenza Tari e un giardino di almeno 25 metri quadrati per persona del nucleo familiare può fare richiesta al Comune di Scicli di una compostiera domestica in comodato gratuito. Possono beneficiare della riduzione della tariffa tari anche i cittadini che costruiscono una compostiera in proprio secondo le regole del compostaggio e del regolamento comunale del Comune. Le domande vanno presentate al protocollo del Comune o via pec a protocollo@pec.comune.scicli.rg.it fino al 20 gennaio 2021.I cittadini richiedenti devono essere in regola col pagamento della Tari. In allegato il modulo di richiesta. (foto repertorio) SCARICA IL MODULO