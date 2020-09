Cronaca

Scontro auto moto a Vittoria: secondo incidente in poche ore

Vittoria – Secondo incidente in poche ore di distanza a Vittoria. E’ avvenuto tra un’auto ed una moto sulla SS 115, la Vittoria Gela. L’incidente è avvenuto al Km 1 da Vittoria dopo via Generale Cascino. Ad avere la peggio è stato il centauro che ha riportato lievi ferite agli arti inferiori. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.Si tratta del secondo incidente avvenuto oggi a Vittoria dopo quello di stamattina tra due auto in contrada Salmè. (Foto Assenza)