Attualità

In memoria di Lele Assenza a Modica, uno spazio di incontro per ragazzi In memoria di Lele Assenza a Modica, uno spazio di incontro per ragazzi

Galllery

Modica - Una piazzetta o meglio uno spazio di incontro per ragazzi in memoria di Lele Assenza è stato inaugurato ieri in via Emanuele Sulsenti a Modica. La piccola piazzetta, la stessa dove Lele si incontrava con i suoi amici, si trova vicino ad un’area dove saranno realizzati degli impianti sportivi. A voler realizzare l’area dedicata a Lele sono stati i suoi genitori, Rosa e Giorgio Assenza. Due genitori che dopo qualche mese dalla morte di Lele, avvenuta in un incidente stradale lo scorso 14 giugno 2019, hanno cominciato a dar vita ad una serie di donazioni ed iniziative tutte con l’obiettivo di tener in vita la memoria del figlio Lele.All’inaugurazione di ieri pomeriggio, a fianco della famiglia di Lele, hanno preso parte tantissime persone tra amici e conoscenti del 15enne e dei suoi genitori. Presente anche il sindaco di Modica Ignazio Abbate e don Antonello Abbate per la benedizione dell'area. Nella piccola area sono stati posti dei sedili ed al centro è stato posizionato un casco. Al lato della piccola piazzetta un’insegna con la scritta In memoria di Lele Assenza “Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita”.