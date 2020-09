Favorire la nascita di nuove imprese a Scicli: come avere finanziamenti

Attualità

Scicli - Si è tenuto lunedì pomeriggio un incontro di animazione per promuovere lo sviluppo locale presso la sala conferenze del Mercato Ortofrutticolo di contrada Spinello per promuovere le opportunità che il GAL offre per avviare micro imprese nei settori agroalimentare e turistico. Sono infatti attivi due bandi con contributi a fondo perduto rivolti a singoli e a imprese già attive o di nuova costituzione in diversi settori per finanziare l’avviamento di imprese extra agricole per il miglioramento dei servizi connessi all’attività turistica (6.2 ambito 2) e per favorire l'avviamento di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo (6.2 ambito 1) al fine di aumentare le possibilità di impiego nelle aree rurali.Il GAL mette a disposizione i propri consulenti per chi non ha potuto seguire l’incontro di animazione o chi volesse richiedere informazioni più accurate per realizzare i propri progetti imprenditoriali. L’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Scicli in collaborazione con il GAL sta predisponendo uno sportello informativo presso gli uffici del SUAP di contrada Zagarone a Scicli. Per prenotarsi inviare una email a: sportello.unico@comune.scicli.rg.it e chiedere un incontro.