Abbantono rifiuti Ragusa: attenzione a foto trappole e auto civetta FOTO

Ragusa – Autocivetta e foto trappole a Ragusa contro l’abbandono dei rifiuti. Continuano i controlli da parte del Comune finalizzati a prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle strade della città e ad individuare gli autori di questi atti di inciviltà. “Intere famiglie con figli a seguito, imprese di sgombero, insospettabili: ecco alcuni dei “furbi” che puntualmente sporcano Ragusa. Impossibilitati a eseguire controlli porta a porta nel pieno della pandemia - afferma il sindaco Peppe Cassì - abbiamo attivato uno specifico monitoraggio attraverso telecamere, foto-trappole e autocivetta individuando dei veri e propri “professionisti dell’inciviltà”: soggetti non solo abituati ad abbandonare puntualmente i rifiuti in strada ma a farlo in diverse zone.Pochi incivili capaci di sporcare più angoli della città. Il sistema, che ci permette di individuare anche coloro che si incaponiscono a non rispettare le regole non usando i mastelli nonostante ne siano in possesso, sarà ulteriormente potenziato. Nei prossimi giorni partiranno anche i corsi per Guardie ambientali, interrotti durante la pandemia”.