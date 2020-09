Italia

Rem o Reddito di emergenza Inps: prorogato termine per fare domanda Rem o Reddito di emergenza Inps: prorogato termine per fare domanda

Boville Ernica - Proroga dei termini per presentare la domanda del Rem o Reddito di emergenza 2020. La domanda va presentata entro il 15 ottobre. A dare notizia ai cittadini e a informarli della proroga è l’ufficio dei servizi sociali di Boville Ernica, ecco tutti i dettagli nella nota pubblicata sul sito del Comune. Chi può richiederlo? I requisiti per richiedere il Reddito di Emergenza sono: residenza in Italia del richiedente; un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore a € 15.000; reddito familiare riferito al mese di aprile di importo inferiore all’ammontare mensile del beneficio spettante (da € 400 a € 800 come indicato in tabella); per tale calcolo viene indicato di seguire il principio di cassa; patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a 10 mila euro per nucleo composto da una persona, tale soglia è incrementata di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro.Se nel nucleo è presente un disabile grave o non autosufficiente la soglia è incrementata di € 5.000; Non si ha diritto al reddito di emergenza se uno dei componenti del nucleo familiare ha percepito una delle indennità prevista dal decreto CURA ITALIA, quali ad esempio indennità per lavoratori autonomi, indennità di 600 euro ecc; percepisce Reddito di Cittadinanza; è pensionato, ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità; è detenuto o ricoverato in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato. I documenti per presentare la domanda: prima di presentare la domanda è necessario essere in possesso dell’attestazione riportante il calcolo dell’ISEE 2020.Nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia perso o ridotto la propria attività lavorativa, è possibile richiedere l’ISEE “corrente” al fine di aggiornare il proprio calcolo ISEE con redditi riferiti all’ultimo periodo e non ai due anni precedenti così come previsto dall’ISEE ordinario. Per ricevere assistenza gratuita nella presentazione dell’Isee, sia ordinario che corrente, contatta qualsiasi sede CAF – PATRONATO. A quanto ammonta il REM? L’importo minimo complessivo del bonus è pari a 800 euro (erogato in due quote da 400 euro) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a 1.600 euro per le famiglie più numerose (erogato in due quote da € 800).L’importo massimo del beneficio viene portato ad 1.680 euro (due quote mensili da € 840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente. Ad esempio: famiglia di 1 persona: importo complessivo € 800 (due mensilità da 400 euro); famiglia di 2 persone maggiorenni: importo complessivo 1.120 euro (due mensilità da 560 euro); famiglia di 3 persone, due maggiorenni e un minorenne: 1.280 euro (due mensilità da 640 euro); famiglia di 4 persone, tre maggiorenni e un minorenne: importo massimo 1.600 euro(due mensilità da 800 euro); famiglia di 5 persone, due maggiorenni e tre minorenni: importo massimo 1.600 euro(due mensilità da € 800). Come presentare la domanda: La domanda potrà essere presentata esclusivamente sul sito dell’INPS. Per assistenza nella presentazione è possibile rivolgersi a qualsiasi sede CAF – PATRONATO. Si potrà fare entro il 15 ottobre, anzichè il 31 luglio, come previsto in precedenza. (Fonte http://comune.boville-ernica.fr.it/c060014/po/mostra_news.php?id=672&area=H)