Bonus computer o internet fino a 500 euro: requisiti e a chi tocca

Roma - Il bonus computer o tablet e internet si potrà richiedere fra circa 7 giorni. E’ quanto si evince dalle ultime indicazioni diffuse dal Mise.I l bonus o voucher è un supporto economico voluto dal Ministero Economico per aiutare le famiglie in difficoltà economica a seguito dell’emergenza coronavirus. Potranno avere il bonus fino a 500 euro, 300 per computer o tablet e 200 per internet le famiglie con Isee sotto i 20 mila euro. Per la prima fase (bonus 500 euro internet e pc/tablet) ci sono 86.542.816 mila euro disponibili, che potranno soddisfare 173.086 famiglie, con meno di 20mila euro di Isee.Per le famiglie con Isee fino alla soglia di 50 mila euro ci sono 320.927.954 euro per soddisfare quindi 1.604.640 famiglie.Il piano bonus (o voucher) per internet banda ultralarga e pc (o tablet), del Mise, è noto da mesi ma qualche giorno fa è arrivato anche l’ok della Commissione europea. La società pubblica Infratel, che gestire il processo, il 31 luglio ha avviato una consultazione pubblica per la seconda fase dell’intervento. Oltre all’Isee l’altro requisito per fruire del bonus è essere o privi di connessione internet o averne una di velocità inferiore a 30 Mbps. Se non l’utente non ha nessuna connessione internet o se ne ha una a velocità inferiore ai 30 Mbps, il voucher è fruibile solo se l’utente sceglie una connettività ad almeno 30 Mbps.Non solo: l’utente dovrà passare alla connessione migliore disponibile. Per esempio, se è coperto da un operatore che dà 1 Gigabit, da uno che ne dà 200 e da uno che arriva a 30 Mbps dovrà scegliere la prima offerta. Se ha già una velocità ad almeno 30 Mbps, sfrutta il bonus solo se passa a una connettività fino a 1 Gbps, velocità ora garantita solo dai servizi fibra ottica fino alle case (VHCN). Se si ha i 30 Mbps e non si ha la fortuna di essere coperti da 1 Gbps non si può fruire del bonus, quindi. Ma come si potrà richiedere il bonus compute o talet e internet? Il bonus si potrà richiedere attraverso l’operatore. Per ottenere il voucher sarà sufficiente fare richiesta a un operatore, il proprio o un altro, che rispetti i requisiti di connettività succitati.Come confermato dal ministero dello Sviluppo economico in una nota del 2 settembre (ma già noto in precedenza e quindi così indicato nella prima versione di quest’articolo, pubblicata il 7 agosto), l’utente non può fare richiesta diretta del bonus internet e pc. Né può ottenere il bonus computer tramite un negozio di elettronica.