Bonus computer e internet da 500 euro, Mise: requisiti per averlo e quando

Roma – Il bonus computer e internet fino a 500 euro voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico si potrà avere tramite la piattaforma Infratel. Ancora non sono state spiegate le modalità per averlo ma solo una data, il 20 settembre, per poter fare la domanda. Ma a chi spetta il bonus da 500 euro per computer e internet? Secondo le ultime notizie il bonus sarà erogato in due trance che saranno stabilite in base al reddito Isee delle famiglie. Ma vediamo come funziona e come averlo? Il bonus 500 euro verrà erogato ai nuclei familiari in base alla loro capacità reddituale.In particolare: Alle famiglie con ISEE al di sotto della soglia 20.000 euro sarà erogato un contributo massimo di 500 euro per l’acquisto di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s, di un tablet o di un personal computer fornito dall’operatore; alle Famiglie con ISEE fino alla soglia di 50.000 euro sarà erogato un contributo massimo di 200 euro che consentirà di ottenere servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s. Dal 20 settembre la misura dovrebbe diventare operativa, è attesa in merito una comunicazione ufficiale di Infratel Italia, società che gestirà la piattaforma di registrazione per richiedere il beneficio, che dovrà essere fatta dagli operatori di rete.Il Bonus da 500 euro spetterà a nuclei familiari con ISEE compreso fino a 20mila euro che dovrà così essere ripartito: 300 euro come contributo per Pc o tablet e 200 euro per la connessione veloce . Oppure spetterà un bonus di 200 euro, per la sola connessione internet veloce ai nuclei familiari con ISEE fino a 50mila euro.