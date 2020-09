Economia

Modica, graduatoria contributo affitto di maggio: scarica il PDF Modica, graduatoria contributo affitto di maggio: scarica il PDF

Modica - E’ stata pubblicata questa mattina sul sito istituzionale del Comune di Modica la graduatoria degli aventi diritto al contributo per il canone di locazione relativo al mese di maggio. I fondi rientrano nelle misure a sostegno delle famiglie “Emergenza Covid-19” e fanno seguito a quelli già erogati dal Comune di Modica per le mensilità di marzo e aprile 2020. Per consultare la graduatoria è sufficiente collegarsi sul sito istituzionale del Comune di Modica. Gli ammessi sono stati 349 a fronte di 305 non ammessi. Entrambe le graduatorie sono presenti sul sito.I diretti interessati non troveranno il proprio nome per ragioni di privacy ma un codice identificativo che è stato fornito al momento della presentazione della domanda. SCARICA IL PDF