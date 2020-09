Bonus spesa in consegna a Modica: ecco dove e quando si possono avere

Economia

Modica - Il Comune di Modica rende noto che sono stati stabiliti i turni per il ritiro dei voucher Emergenza Covid valevoli per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole di gas). I buoni possono essere ritirati dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso l’ufficio dei Servizi Sociali a Palazzo Campailla secondo il seguente calendario in ordine alfabetico dei 293 aventi diritto: 21 settembre: A-B, 22 settembre: C-D, 23 settembre: E-F-G-H, 24 settembre: I-J-K-L, 25 settembre: M-N-O, 28 settembre: P-Q-R, 29 settembre: S-T-U-V-Z.