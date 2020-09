Bambino ucciso da ameba "mangia cervello" in Florida

Dal mondo

Un 13enne è morto per una rara infezione da ameba "mangia-cervello" dopo una breve vacanza con la famiglia in Florida. Secondo quanto riporta Newsa4Jax il ragazzo Tanner Wall e la sua famiglia erano stati di recente in un campeggio nel nord della Florida e pare che il ragazzo più volte abbia fatto nel lago della zona del campeggio sviluppando sintomi quali nausea, vomito, mal di testa e torcicollo. Trasportato in ospedale a Gainesville, in Florida, dopo i prime esami di routine gli viene diagnosticata la grave infezione parassitaria da ameba, la Naegleria fowleri. Che cosa è la ameba Naegleria fowleri. E’ un organismo unicellulare che si trova naturalmente nell'acqua dolce calda, come laghi e fiumi. Negli Stati Uniti, la maggior parte delle infezioni si verificano negli stati meridionali, in particolare durante i mesi estivi con l’innalzamento della temperatura dell'acqua.L'ingestione di acqua contaminata con ameba - Naegleria fowleri normalmente non causa un'infezione, ma se l'acqua contaminata sale dal naso, l'organismo può entrare nel cervello e distruggere il tessuto cerebrale. Le infezioni sono quasi universalmente fatali, con un tasso di sopravvivenza inferiore al 3%, secondo il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) . Non è chiaro esattamente perché alcune persone siano in grado di sopravvivere alla condizione, ma i fattori che possono contribuire alla sopravvivenza includono la diagnosi precoce dell'infezione e il trattamento con un farmaco sperimentale chiamato miltefosina, insieme ad altri trattamenti utili a ridurre l’edema del cervello.