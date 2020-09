Venere, trovate possibili forme di vita

Curiosità

Trovate tracce di fosfina su Venere, un gas che potrebbe indicare l'esistenza di vita microbica. Quindi potrebbe esserci vita su Venere. La rivelazione è stata presentata in una conferenza stampa oggi della “royal astronomical society” annunciando di aver rilevato tracce di fosfina nell'atmosfera di Venere. Il gas noto come fosfina, sulla Terra è un gas tossico, prodotto da alcuni microrganismi. La fosfina è altamente tossico; può uccidere facilmente anche a concentrazioni relativamente basse. A causa di ciò, il gas è usato per il controllo dei parassiti tramite fumigazione. Nelle aziende agricole è usato spesso sotto forma di palline di fosfuro di alluminio, che producono la fosfina a contatto con l'acqua atmosferica. Il rilevamento è semplicemente la prova di un fenomeno che gli scienziati non riescono ancora a spiegare. La scoperta è stata fatta grazie a dei potenti telescopi che hanno mandato verso il pianeta delle onde elettromagnetiche a una frequenza molto precisa. Il segnale di ritorno ottenuto è proprio quello della fosfina, presente con una concentrazione stimata di circa 20 parti per miliardo. L'idea di trovare la vita su Venere può sembrare assurda, poiché il pianeta incarna la definizione di un paesaggio infernale. Venere è un deserto arido, circondato da una densa atmosfera di anidride carbonica. Le temperature possono salire fino a quasi 900 gradi Fahrenheit sulla superficie, abbastanza calde da sciogliere il piombo e la maggior parte dei veicoli spaziali. Fino ad ora, la fosfina è stata rinvenuta solo su altri tre pianeti del sistema solare.Sulla Terra si trova nelle paludi e negli intestini di alcuni animali. Su Giove e Saturno, il gas viene forgiato all'interno di violente tempeste.