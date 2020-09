Cronaca

Vittoria - Incidente stradale stamattina intorno alle ore 7,30 sulla ex SS 115 all’incrocio con la stradale di Forcone a Vittoria. Lo scontro per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto tra due auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo danni alle due auto. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. (Foto Assenza)