Donato Zito nuovo comandante della Capitaneri di Porto di Pozzallo a Ragusa

Ragusa - Il Comandante uscente della Capitaneria di Porto di Pozzallo Pierluigi Milella, trasferito presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di Roma, ha reso stamane al Comune una visita di commiato al sindaco Peppe Cassì. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare al primo cittadino il neo Comandante, Capitano di Fregata Donato Zito, che assumerà l’incarico nel corso di una cerimonia di scambio delle consegne in programma venerdì prossimo.Nel corso del cordiale incontro, a cui è stato presente il presidente del Consiglio Comune Fabrizio Ilardo, il Comandante Milella ha colto l’occasione per ringraziare il Capo della Civica Amministrazione per la grande disponibilità e collaborazione mostrata nel corso della sua permanenza nel territorio ragusano in cui – ha affermato – ho avuto modo di lavorare in stretta sinergia con tutti i rappresentanti delle istituzioni. Il neo Comandante Zito oltre a manifestare la propria soddisfazione per l’incarico ricevuto, ha espresso la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale.Il sindaco Cassì ha ringraziato il Comandante Milella per il prezioso servizio svolto in questi due anni di permanenza nel territorio e dato il benvenuto al neo Comandante Zito augurando allo stesso buon lavoro.