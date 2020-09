La pupa di pezza a Ragusa

Appuntamenti

Ragusa – Rinviato a domenica prossima 20 settembre, nel doppio turno delle 18.00 e delle 19.30, lo spettacolo La Pupa di pezza della Compagnia La Bottega del Pane Young. Slitta così di una settimana, a causa delle avverse condizioni meteo, l’inizio della mini rassegna teatrale “Donnafugata dei piccoli… in villa” in programma ai Giardini Iblei a Ragusa Ibla. La sartina Maria e la sua speciale amica accoglieranno gli spettatori tra canti e cunti della tradizione popolare siciliana nella messa in scena di Aurora Miriam Scala, con Maria Chiara Pellitteri e la stessa Scala, liberamente ispirata alla fiaba ottocentesca.La pianta del basiricò dello scrittore Giuseppe Pitrè. Salta lo spettacolo Isidoro e le tre melarance (precedentemente in programma per il 20 e adesso sostituito da La Pupa di pezza), mentre rimane confermato il divertente appuntamento con il teatro dei burattini Giufà una ne pensa e cento ne fa della Compagnia Le Mele Marce che domenica 4 ottobre farà sorridere grandi e piccini. La rassegna è promossa e organizzata dal Teatro Donnafugata. Orario spettacoli: 18.00 e 19.30.