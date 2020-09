WhatsApp, arriva Chiama: ecco a cosa serve

Tecnologie

WhatsApp continua ad annunciare novità. In ultimo quella di un nuovo pulsante unico per le chiamate. La novità cambia l’organizzazione del menu di chiamata e inserisce un nuovo pulsate per scegliere tra la vocale e il video. Il nuovo pulsante “Chiama” sarà inizialmente disponibile solo per le chat aziendali, ma poi potrebbe venire esteso a tutti gli utenti. Inoltre sempre su WhatsAppa ci saranno altre novità. Si tratta di una sorta di decorazioni che l’utente potrà sovrapporre alla schermata di fondo della sua chat. La nuova funzione non è stata trovata nella versione Beta in analisi, ma solo nel codice dell’app e quindi non è ancora visibile, anche se tempo addietro l’opzione “Aggiungi Doodle” era apparsa nel codice dell’app per i sistemi operativi iOS di Apple.Ma quando esce il nuovo aggiornamento su WhatsApp? Al momento la versione che è stata raccontata dal sito WABetaInfo non è ancora stata ufficialmente rilasciata, ma si tratta solo di una versione Beta. Questo implica che solo gli sviluppatori possono per ora accedere a queste nuove funzionalità e tutti gli utenti che aderiscono al programma di beta testing ufficiale. Per questo motivo, non è possibile determinare una possibile data di release della versione Beta 2.20.200.3 per Android.