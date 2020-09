Tragedia a Trabia: sposa ustionata dal flambÃ¨

Sicilia

Momenti di panico in una sala trattamenti di Trabia durante la festa di un matrimonio. Secondo quanto riportato da Monreale Today durante il banchetto la sposa è stata investita in faccia dal flambé, un procedimento di cottura a cui si aggiunge liquore in una padella calda per creare una fiammata. Dopo essersi posizionati davanti al banco per la foto di rito, il maitre ha iniziato ad armeggiare sul padellone. Dopo aver acceso il flambè però è partita una fiammata che ha colpito in pieno volto la sposa. Sono stati attimi di terrore visto che le fiamme si sono propagate in modo incontrollato raggiungendo il vestito della malcapitata e colpendola al volto. Giovane sposa è stata subito soccorsa dagli invitati e dal marito i quali hanno soffocato le fiamme che nel frattempo si erano propagate sul vestito della malcapitata.Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Le condizioni della donna sarebbero gravi. Avrebbe riportato ustioni al viso e sulla porzione superiore del corpo. Sull’episodio adesso indagano i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini riprese all’interno del locale al momento della tragedia.