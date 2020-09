Politica

Acquazzone a Ragusa, saltano tombini: traffico in tilt Acquazzone a Ragusa, saltano tombini: traffico in tilt

Ragusa- “Ma può essere che da più di due anni ripetiamo le stesse cose? Può essere che non si sia riusciti a risolvere nulla? Ma cosa ha fatto questa amministrazione? E’ questo il cambiamento? Nessuna progettazione o programmazione. Nessun risultato concreto. Bastano pochi minuti di acquazzone e, inevitabilmente, come un rito che si ripete, saltano i tombini dell’incrocio tra via Archimede e viale dei Platani oltre all’allagamento sistematico della parte bassa della stessa via Archimede, nei pressi della chiesa Sacra Famiglia per intenderci.Non si trova una via d’uscita a questa situazione che non fa onore alla città e, soprattutto, non fa onore a chi la amministra”. A rilevarlo i consiglieri comunali del Pd di Ragusa, Mario D’Asta e Mario Chiavola, dopo l’acquazzone che in queste ultime ore ha colpito la città. La foto inviata dai consiglieri D'Asta e Chiavola è di Gianfranco Dipasquale