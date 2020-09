Blog: la Penna di...

21 migranti al porto di Pozzallo: si tratta di un transito 21 migranti al porto di Pozzallo: si tratta di un transito

Pozzallo -Sbarco di 21 migranti ieri sera al porto di Pozzallo. Lo annuncia una nota diramata dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Si tratta di un transito di migranti arrivati a bordo della nave Mare Ionio che dopo i tamponi per coronavirus sono stati trasferiti in una comunità di accoglienza in Sicilia.