Maltempo e allerta gialla oggi in Sicilia: anche a Ragusa

Ragusa - E’ ancora allerta gialla per oggi, 13 settembre, in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia. In particolare la Protezione Civile annuncia sul sito l’arrivo di piogge in tutta l’isola da oggi e per le successive 24- 30 ore. Si prevede il persistere di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.