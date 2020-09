Come spiare su WhatsApp? Ecco una nuova App

Tecnologie

Una nuova applicazione consente di spiare su WhatsApp. Si tratta di Whats Tracker. E’ una nuova applicazione che riesce a spiare i movimenti delle persone che si sceglie di monitorare. In poche parole chiunque, utilizzando questa piattaforma, potrà sapere quando la persona che sta spiando entra o esce dalla chat. Il tutto avviene semplicemente scaricando l’applicazione e lasciandola aperta in background, in modo da ricevere aggiornamenti continui. Quando la persona che state spiando effettuerà uno dei suddetti movimenti, vi arriverà una notifica istantanea.L’app è gratuita ma soprattutto legale, per cui nessun problema con la legge.