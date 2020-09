Via Covur Vittoria: centro commerciale naturale va rivitalizzato

Politica

Vittoria - Il candidato a sindaco per il Comune di Vittoria Salvo Sallemi, dopo aver ascoltato diversi esponenti delle categorie produttive, ha lanciato una serie di proposte per il centro commerciale naturale di Vittoria, Via Cavour. “L'attuale situazione derivata dalla pandemia ha colpito in maniera drammatica tutte le categorie, compresi i nostri commercianti che hanno investito e continuano ad investire in città. Penso alla nostra via Cavour che rappresenta il nostro centro commerciale naturale e che deve essere al primo posto per il rilancio del commercio in città", ha esordito Sallemi.“Dobbiamo far tornare i cittadini in una via Cavour pulita, piena di verde, curata, con un calendario di eventi cadenzato per tutto l'anno, con iniziative concordate con le associazioni di categoria, con una comunicazione efficace in grado di attirare tutta la provincia in città per lo svago e lo shopping. In primo luogo serve sicurezza e decoro sin dall'area pedonale della scuola Vittoria Colonna, è inaccettabile che i cittadini debbano avere paura di uscire o di transitare in quel luogo che è nato per l'aggregazione e il passeggio". "Poi - ha proseguito Sallemi - serve la Ztl in piazza del popolo e nell'area del centro storico, un punto nodale del nostro programma.Una zona a traffico limitato videosorvegliata per ridare sicurezza, vivibilità e decoro a una delle zone più belle della città e per consentire agli imprenditori di poter lavorare e creare lavoro”. “Tra un po' ci si dovrà preparare alle festività natalizie, un momento importante per il commercio, e per questo appena insediati vogliamo farci trovare pronti con una piattaforma di idee da attuare per rilanciare la via Cavour”, conclude il candidato.