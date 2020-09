Monete euro rare, alcune valgono una fortuna: elenco

Curiosità

Nel corso degli anni sono aumentate le monete di euro che valgono tanto per i collezionisti. Tra quelle più ricercate ci sono quelle che sono state realizzate per eventi celebrativi. Il sito specializzato Flooxer Now ha stilato la classifica delle monete da due euro più preziose in commercio dal 2004 a oggi. Il loro valore? Da una quindicina di euro, fino ai 1500-2000. La più preziosa è quella di Monaco 2007, realizzata in occasione dei 25 anni dalla morte dell’attrice Grace Kelly che per i collezionisti varrebbe oltre 2000 euro.La moglie che tutti avrebbero voluto e che si spense in un tragico incidente stradale sulla Costa Azzurra nel fiore degli anni. Nel 2007 l’Europa volle ricordarla con una moneta da 2 euro. Ne esistono poco più di 20.000 esemplari e il suo valore varia dai 600 ai 1000 euro. La potete chiaramente riconoscere per il profilo della principessa girata a sinistra, con la scritta Monaco 2007. Tra le monete di valore non poteva mancare un conio del piccolo stato di San Marino, che, i collezionisti di numismatica e francobolli ben conoscono.Nel 2005 hanno battuto solo 130.000 unità di questa moneta da 2 euro, in occasione dell’Anno Mondiale della Fisica. Il suo valore è di circa 130 euro. Poi tra le monete rare ci sono anche quelle dello Stato del Vaticano ed in particolare le monete da 2 euro emesse nel 2004 in occasione dei 75 anni dalla nascita. In circolazione possiamo trovarne circa 80.000 pezzi e il valore di ognuno è di 100 euro. Infine la piccolissima moneta da 1 centesimo di euro Italia che può valere fino a 3 mila euro e la moneta da 2 euro tedesca che fece scalpore. Battuti dall’immarcescibile Germania, presentano i paesi europei del 2008 senza confini Queste monete valgono un tesoro per i collezionisti.