Attualità

Mensa scolastica a Modica: ecco quando inizia

Modica - Recependo le richieste dei genitori e dei dirigenti scolastici rispetto alla mensa scolastica e in particolare per superare le criticità che sono emerse nello scorso anno scolastico (il primo a tempo pieno negli Istituti Compresivi) si è deciso di separare la preparazione dei pasti in due cucine diverse. Quindi la ditta che gestirà la mensa quest’anno dovrà mettere a disposizione un’ulteriore cucina. Così si avranno i pasti cucinati a ridosso della consegna e sarà possibile diversificare i menù in base all’età dei bambini.Nell’incontro del 26 agosto con i dirigenti scolastici, è stato pianificato anche il giorno di inizio della mensa che sarà il 5 ottobre per le classi a tempo pieno e prolungato e il 19 ottobre per le scuole dell’infanzia. Verranno messe in campo tutte le misure stabilite nei DPCM per quanto concerne la preparazione, il confezionamento, la distribuzione e il consumo dei pasti nelle varie classi. Ringrazio anticipatamente tutti i collaboratori delle cucine per l’impegno che ogni giorno mettono in campo per mettere a disposizione delle pietanze genuine preparate con ingredienti esclusivamente locali.