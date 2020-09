Assistente sociale in servizio al Maria PaternÃ² Arezzo di Ragusa positivo Covid

Attualità

Ragusa - Tra i 3 nuovi positivi al Covid 19 di oggi, 12 settembre, in provincia di Ragusa c’è anche un assistente sociale in servizio all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Si tratta di un uomo parente di uno dei 5 infermieri risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi. Sale così a 7 il numero del personale contagiato ed in servizio nell’ospedale Covid di Ragusa, sono 5 infermieri, un medico e un assistente sociale. Una situazione all’ospedale ragusano che ha attirato l’attenzione dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.Quest’ultimo pare stia valutando altre soluzioni per garantire una maggiore sicurezza ai pazienti e agli operatori sanitari dell’Ompa di Ragusa soprattutto con il numero sempre crescente di nuovi positivi non solo in provincia di Ragusa, dove ad oggi si è arrivati a 119 positivi, ma anche nel resto della Sicilia.