Sicilia

11 settembre, temporali in Sicilia 11 settembre, temporali in Sicilia

Ragusa - Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi venerdì, 11 settembre, allerta gialla con piogge, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati. In particolare nel bollettino meteo regionale si legge: al mattino di domani, venerdì 11 settembre 2020, e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni a prevalente carattere tempolaresco.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.