Bonus famiglia 500 euro per pc e internet, come fare domanda: novità del Mise

Roma - Il bonus pc o tablet e internet da 500 euro si potrà richiedere dal 20 settembre. Si tratta di un bonus previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico per aiutare le famiglie con figli. Nei giorni scorsi il Mise o Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa, ha reso note importanti novità in merito a questa agevolazione. In particolare, nel comunicato del MISE si può evincere che non saranno gli utenti finali a richiedere direttamente il bonus 500 euro. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il bonus fino a 500 euro, sostanzialmente, consiste in un voucher per l’acquisto di pc, tablet e connettività internet. Vi saranno dei paletti d’accesso in base al reddito del nucleo familiare.È ancora presto per parlare delle modalità di fruizione del bonus, ad ogni modo, secondo le ultime indiscrezioni, il bonus 500 euro dovrebbe essere così strutturato: un voucher da 500 euro (200 euro per internet + 300 euro per pc o tablet) per le famiglie con un ISEE inferiore a 20 mila euro; un voucher da 200 euro per la connettività internet ad almeno 30 Mbps per le famiglie con ISEE inferiore a 50 mila euro. Ma come si può fare la domanda per avere il bonus pc o tablet e internet fino a 500 euro? In un primo momento era stato detto che bastava collegarsi alla piattaforma Infratel e tramite Spid si poteva fare richiesta ma poi è stato spiegato che con ogni probabilità si dovrà seguire una procedura diversa.Ecco la nota del MISE: “In seguito delle notizie apparse su diversi organi di informazione in tema di voucher per l’attivazione di servizi a banda ultralarga e la fornitura di pc alle famiglie meno abbienti, Infratel Italia precisa che la registrazione sul portale, che sarà attivato per la gestione della misura, sarà riservata agli operatori di telecomunicazioni. Gli utenti finali, beneficiari del voucher dovranno interfacciarsi direttamente con gli operatori (che si saranno preventivamente registrati al portale) utilizzando i consueti canali di vendita”.Ad oggi, non si conoscono le modalità di fruizione del Bonus, ad ogni modo, a gestire questa agevolazione sarà comunque Infratel Italia, una società del Ministero dello Sviluppo Economico e del gruppo Invitalia.Maggiori informazioni in merito possono essere reperite su sito Infratelitalia.it dove, a breve, sarà reso noto anche l’elenco degli operatori telefonici ammessi alla fornitura dei servizi.