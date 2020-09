Allo Spallanzani 80 positivi al Coronavirus, 6 in terapia intensiva

Italia

ROMA - Resta stabile il numero di pazienti positivi al tampone per la ricerca del Covid ricoverati allo Spallanzani. Sono, infatti, ancora 80 i pazienti nell’istituto di ricerca e di questi 6 restano in terapia intensiva. Salgono di 4 unità le persone dimesse o trasferite in altre strutture, arrivando a 655.