1 centesimo di euro Italia puÃ² valere fino a 3 mila euro

Curiosità

1 centesimo di euro Italia può valere fino a 3 mila euro 1 centesimo di euro Italia può valere fino a 3 mila euro

Ci sono alcune monete in euro che possono valere tanto. Alcune sono rare perché sono frutto di un errore di conio. Tra queste spicca la piccolissima moneta da 1 centesimo, errore di conio Mole Antonelliana. Come si legge su Euro rari la piccolissima monetina può valere per i collezionisti di monete fino a 2.500 euro. La monetina da 1 centesimo riporta un errore clamoroso! infatti nella facciata è rappresentata la Mole Antonelliana anziché Castel del Monte: la Mole del Brunelleschi è stata scelta infatti per essere incisa sulle monete da 2 centesimi.Come scritto sopra l’errore è stato corretto troppo tardi, cioè quando alcune monete erano comunque state consegnate e messe in circolazione. La quotazione? Nel caso ne trovaste uno potreste tranquillamente venderlo per 2.500 o addirittura 3.000 euro.