Ospedale Ompa Ragusa, 5 infermieri e un medico positivi al coronavirus

Ragusa - Sale il numero dei sanitari positivi all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ai 5 infermieri risultati positivi nei giorni scorsi si aggiunge anche un medico sempre del reparto di Malattie Infettive. L’esito del tampone è arrivato nelle scorse ore. I sindacati hanno rimarcato come l'ospedale Ompa non si sicuro ai fini della prevenzione del contagio di chi vi lavora. In totale sono 116 i positivi al Covid in Provincia di Ragusa che al momento si trovano in quarantena nelle loro abitazione a cui si aggiungono i 7 positivi ricoverati nell’ospedale ragusano.