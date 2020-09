Modica, Ã¨ morta Giovannella Corifeo

Attualità

Modica - E’ morta a 63 anni a Modica la dottoressa Giovannella Corifeo, dietista per tanti anni all’ospedale Maggiore di Modica. La Corifeo era molto conosciuta in città sia per la sua professione che per la sua semplicità d'animo. I funerali si terranno domani, 12 settembre alle ore 16,30, nella chiesa della Madonna delle Lacrime a Modica. La salma subito dopo sarà traslata nel cimitero di Comiso, citta natia della dottoressa.